- Il presidente della Cina, Xi Jinping, interverrà in collegamento video al vertice globale sul commercio di servizi della 2023 China International Fair for Trade in Services (Ciftis) domani, 2 settembre. Lo ha annunciato la portavoce del ministero del Commercio cinese, Shu Jueting. (Cip)