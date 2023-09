Regno Unito: Shapps, come ministro della Difesa "combatterò per il bene dell'esercito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ministro della Difesa del Regno Unito, Grant Shapps, ha affermato che "combatterà per il bene dell'esercito". Le parole del nuovo ministro sono arrivate dopo la reazione negativa alla sua nomina, in sostituzione del dimissionario Ben Wallace. Rispetto al suo predecessore, la stampa britannica è concorde nel dire che Shapps non vanta una grande esperienza in materia di difesa. La decisione del primo ministro britannico Rishi Sunak di promuovere l'ex ministro dell'Energia a una delle posizioni più importanti nel governo è stata accolta con perplessità tra le forze armate e tra alcuni parlamentari conservatori, che, come riporta il quotidiano "The Times", hanno sottolineato come Shapps non sia un membro del gruppo WhatsApp utilizzato a Downing Street per discutere di questioni militari. Un alleato di Shapps ha respinto le preoccupazioni riguardo all'impegno del ministro in materia di difesa, dicendo: "Combatterà fortemente per la posizione dell'esercito". (Rel)