- L’Ucraina sta ripristinando il traffico navale nel Mar Nero, dopo il blocco causato dall’aggressione russa. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando in videocollegamento al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. “Siamo riusciti a caricare le navi per poi permetterle di attraversare il Bosforo”, e questo “è uno dei tanti passi avanti che siamo riusciti a fare”. (Res)