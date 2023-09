Caltanissetta: Gdf, sequestrati cinque mila prodotti contraffatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta ha individuato circa 5.000 prodotti non sicuri, compresi articoli per la cura della persona e della casa, oggettistica varia e giocattoli, privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza degli stessi, in violazione del "Codice del Consumo" e della speciale normativa di settore, posti in vendita all’interno di alcuni esercizi commerciali della provincia. I prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in quanto privi delle istruzioni e avvertenze per l’uso, delle informazioni minime per il consumatore finale relative alla sicurezza, alla qualità, alla composizione e all’origine dei prodotti, ritenuti indispensabili per un corretto utilizzo in piena sicurezza. Per le violazioni riscontrate sono state altresì elevate sanzioni fino a 25.000 euro per ciascun esercizio commerciale ispezionato (Rin)