Auto: Zipse (Bmw) critica abbandono motore a combustione nell’Ue

- L’amministratore delegato del gruppo automobilistico tedesco Bmw, Oliver Zipse, ha criticato la decisione dell’Ue di abbandonare il motore a combustione entro il 2035. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”, Zipse ha bollato come “negligente” questa scelta. L’Ad ha aggiunto di temere che, entro il 2035, l’Ue non disporrà di un’infrastruttura completa per le auto elettriche. Inoltre, secondo Zipse, l’Europa non dispone delle materie prime necessarie alla produzione in massa di vetture alimentate a elettricità. Pertanto, ha infine avvertito l’amministratore delegato di Bmw, “l’Europa è aperta al ricatto, poiché dipende dall’approvvigionamento di materie prime”. (Geb)