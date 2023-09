Romania: premier Ciolacu a Bruxelles per incontrare vertici europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier romeno Marcel Ciolacu effettua oggi una visita di lavoro a Bruxelles, dove ha in programma una serie di incontri con funzionari europei per discutere, in particolare, delle riforme intraprese nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il primo ministro incontrerà la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "La Romania è politicamente ed economicamente stabile, ha la seconda crescita economica più alta tra gli Stati membri dell'Unione europea, fortemente sostenuta dagli investimenti diretti esteri. Manterremo la dinamica dell'economia romena e la fiducia degli investitori attraverso le riforme che attueremo nei settori essenziali”, ha detto il premier. Ciolacu si recherà inoltre all'ospedale militare Regina Astrid di Bruxelles, dove sono state trasferite due persone ferite dall'esplosione in una stazione di rifornimento di Crevedia. (Rob)