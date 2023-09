Ucraina: Zelensky, collaborazione con l'Italia è fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione tra Ucraina e Italia è fondamentale. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando in videocollegamento al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. “Non abbiamo mai avuto dubbi sul sostegno politico dell’Italia e la vogliamo ringraziare, così come l’Unione europea per aver sostenuto la nostra candidatura”, ha rilevato il presidente. “Questo è il momento delle decisioni forti per la sicurezza ucraina, europea e per quella globale”, ha proseguito Zelensky, evidenziando come sia evidente “chi si oppone a tutto questo”. La Russia “è solo capace di bombardare le nostre case, non hanno forza, stanno solo commettendo crimini contro l’umanità”. (Res)