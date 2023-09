Russia-Ucraina: Zelensky, uccisione di Prigozhin conferma debolezza di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uccisione di Evgenij Prigozhin, se vera, conferma la debolezza del presidente russo Vladimir Putin e che l'Ucraina non può fidarsi in alcun modo del Cremlino. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando in videocollegamento al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. “Prigozhin era un terrorista, ma faceva quello che voleva Putin”, sebbene “la sua marcia su Mosca ha poi dimostrato la debolezza” del Cremlino. “Averlo ucciso significa quanto deboli siano le parole dello stesso Putin” e dunque è “praticamente impossibile pensare di negoziare con lui”.(Res)