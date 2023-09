Ucraina: Zelensky, truppe russe devono lasciare la Crimea, è divenuta un'area militarizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Crimea, da località importante a livello turistico e attrattiva per gli investimenti, sotto l'occupazione russa si è trasformata in un territorio militarizzato. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando in videocollegamento al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. “L’Ucraina come nazione civilizzata, non riconosce l’annessione russa della Crimea”, ha detto Zelensky, auspicando che i soldati russi abbandonino il territorio della penisola. (Res)