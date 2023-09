Ucraina: azienda britannica Bae Systems firma accordo per produzione artiglieria leggera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bae Systems, azienda del Regno Unito attiva nel settore aerospaziale e della difesa, ha firmato un accordo per la produzione di artiglieria leggera britannica in Ucraina. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", la società ha accettato di creare un'entità legale nel Paese in seguito a un incontro tra l’amministratore delegato, Charles Woodburn, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, avvenuto a Kiev all'inizio di questa settimana. Woodburn ha affermato che l'accordo "apre la strada per lavorare insieme e fornire un supporto più diretto alle forze armate ucraine”. Oleksandr Kamyshin, ministro ucraino per l'Industria strategica, ha dichiarato di essere “grato a Bae Systems per la coraggiosa decisione di stare al nostro fianco nella lotta contro l'aggressione russa e nella costruzione del futuro industriale della difesa". "Insieme all'azienda, saremo in grado di localizzare la produzione di armi avanzate", ha aggiunto Kamyshin. (Rel)