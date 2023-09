Ue: esperti Commissione in Romania per esaminare possibile aumento esportazioni cereali sul Danubio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di esperti della Commissione europea visiterà la Romania per esaminare le possibilità di aumento della capacità di esportazione di cereali ucraini sul Danubio. I rappresentanti europei visiteranno il porto di Galati e incontreranno i rappresentanti dell'amministrazione del Basso Danubio. Il team di esperti si recherà anche nel porto di Costanza, dove sono previsti incontri con i rappresentanti del governo romeno e delle autorità portuali e doganali. Inoltre, la delegazione ha previsti incontri con i rappresentanti degli operatori, dei trasportatori e dei commercianti di cereali del porto di Costanza. La Commissione europea ha istituito una piattaforma di coordinamento sulle esportazioni dall'Ucraina per lavorare a stretto contatto i Paesi dell'area del Mar Nero per migliorare il transito e il flusso di merci da e verso l'Ucraina lungo i corridoi di solidarietà. (Rob)