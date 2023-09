Saman: Salvini, carcere a vita per il colpevole, non chiamatelo "padre"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se riconosciuto colpevole di aver ordinato l’omicidio della povera figlia, che voleva vivere felice in Italia senza sottostare a inaccettabili costrizioni islamiche, carcere a vita per questo maledetto. E non chiamatelo 'padre'”. Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, riferendosi all'estradizione dal Pakistan del padre di Saman Abbas. (Rin)