Cina-Italia: ministero Esteri Pechino, visita Tajani opportunità per consolidare fiducia politica

- La Cina considera la visita del vicepremier e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, come un’opportunità per consolidare la fiducia politica reciproca, approfondire la cooperazione e il coordinamento multilaterale, e rispondere insieme alle problematiche globali. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, nel corso della conferenza stampa odierna, definendo le relazioni con l’Italia “una parte importante dei rapporti tra Cina e Unione europea”. Negli ultimi anni, la cooperazione e gli scambi tra i due Paesi hanno continuato ad approfondirsi e le relazioni bilaterali hanno esibito uno slancio positivo verso lo sviluppo, ha aggiunto Wang. Secondo le informazioni pubblicate dal dicastero, Tajani sarà in Cina dal 3 al 5 settembre su invito dell’omologo Wang Yi, con cui parteciperà all’undicesima riunione congiunta del comitato governativo Cina-Italia. (Cip)