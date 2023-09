© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Cina (Pboc) ridurrà il coefficiente di riserva obbligatoria in valuta estera dal 6 al 4 per cento a partire dal 15 settembre prossimo. Lo si apprende da una nota diramata dalla Banca. L’iniziativa, la prima adottata in questo senso dall’inizio dell’anno, punta a rallentare il deprezzamento dello yuan e dovrebbe liberare valuta estera per 16,4 miliardi di dollari. (Cip)