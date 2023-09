Brandizzo: Toffanin (FI), la strage di Brandizzo, inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'incidente ferroviario che ha visto morire 5 operai, è inaccettabile. Le morti sul lavoro si susseguono purtroppo a ritmo incessante: 450 nei primi sei mesi dell'anno. Un nefasto bollettino di guerra che coinvolge famiglie, imprese, comunità, il Paese intero". Lo sottolinea in una nota Roberta Toffanin, responsabile Dipartimento Lavoro di Forza Italia. "Serve una vera presa di coscienza del problema - prosegue - da parte di tutti (lavoratoti, datori di lavoro, istituzioni), che possa favorire un radicale cambio di passo culturale in cui nel lavoro prevalgano il rispetto per le persone e la responsabilità delle proprie azioni. La cultura della sicurezza sul lavoro va trasmessa a partire dai banchi scolastici perché possa davvero diventare un modus vivendi. Confidando nelle indagini in corso per accertare le responsabilità del gravissimo incidente, esprimo la mia vicinanza e porgo le più sentite condoglianze alle famiglie di Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Lombardo, Michael Zanera, Kevin Lagana', Giuseppe Aversa, usciti di casa per recarsi al lavoro e mai più rientrati".(Rin)