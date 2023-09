Bankitalia: Euro-coin negativo per il settimo mese consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In agosto l'Euro-coin - l’indicatore sviluppato dalla Banca d’Italia che fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro - è rimasto negativo per il settimo mese consecutivo, sebbene in miglioramento rispetto al mese precedente (a -0,34, da -0,56 in luglio). L’indicatore è stato sospinto dalla flessione dei prezzi alla produzione e dal recupero di alcuni indicatori di domanda, che hanno prevalso sul peggioramento della fiducia di famiglie e imprese.(Rin)