Russia: ministero Finanze, da oggi aumenta dazio su esportazione petrolio di 4,5 dollari

- Da oggi il dazio sulle esportazioni di petrolio russo viene aumentato di 4,5 dollari, raggiungendo un tasso di 21,4 dollari per tonnellata. Lo ha reso noto il ministero delle Finanze della Russia. In particolare, il nuovo dazio sui prodotti petroliferi e gli oli leggeri è pari a 6,4 dollari per tonnellata, mentre per gli oli scuri il tasso aumenta a 21,4 dollari. Il dazio per le esportazioni di benzina sale a 6,4 dollari per tonnellata, mentre per la nafta a 11,7 dollari per tonnellata. (Rum)