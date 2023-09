Singapore: aperti i seggi per le elezioni presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'annuale discorso pubblico in occasione della Manifestazione della Giornata nazionale (National Day Rally), tenuto il 20 agosto, il primo ministro Lee ha dichiarato che gli scandali politici che negli ultimi mesi hanno investito la maggioranza parlamentare e il governo di Singapore "non ritarderanno" i piani per la successione e il rinnovamento generazionale della classe politica nella città-Stato. Le parole del capo del governo seguono di circa un mese l'avvio delle indagini per corruzione a carico di un ministro del governo, e le dimissioni dell'ex presidente del parlamento per una relazione extraconiugale con una deputata. Gli scandali hanno suscitato preoccupazioni in merito ai piani di Lee per il passaggio di consegne al vicepremier Lawrence Long come prossimo leader del Paese. (segue) (Fim)