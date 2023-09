Brasile: ex premier britannico Blair, successo presidenza G20 dipende da scelta temi condivisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'ex primo ministro, gli Stati Uniti, la Cina e l'India sono "giganti" in termini geopolitici, mentre Brasile, Messico e Indonesia possono essere classificati come "grandi" Paesi. Il Regno Unito sarebbe invece secondo l'ex premier un Paese di "media" importanza. In questa logica, per "sedersi al tavolo" con i giganti, altri Paesi avrebbero bisogno di associarsi, formando blocchi. "In blocco potete sedervi al tavolo principale", ha detto Blair, sottolineando che il Brasile è il Paese più potente dell'America Latina. Alla domanda se l'Amazzonia, attraverso politiche di sviluppo sostenibile, possa diventare un esempio dentro e fuori il Brasile, Blair ha risposto che per far sì che ciò diventi realtà sarebbe necessario avere un piano strategico credibile e con finanziamenti adeguati. (Brb)