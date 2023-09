Usa: assistente segretario di Stato Pyatt in visita in Romania e Italia dal 5 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistente segretario di Stato Usa dell'Ufficio delle risorse energetiche, Geoffrey Pyatt, si recherà in visita a Bucarest, in Romania, e a Roma, in Italia, dal 5 all'8 settembre. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa. Il 5 e 6 settembre Pyatt parteciperà al vertice dell'Iniziativa dei tre mari a Bucarest, dove incontrerà funzionari del governo romeno e regionali; durante la tappa nel Paese il funzionario parteciperà anche a un forum organizzato dalla Camera di commercio statunitense. Il 7 settembre Pyatt sarà a Roma per colloqui bilaterali con funzionari del governo e rappresentanti del settore privato italiani, incentrati sul tema della sicurezza energetica, della transazione alle fonti energetiche rinnovabili e del sostegno all'Ucraina. (Was)