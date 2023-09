Indonesia: inflazione al 3,27 per cento ad agosto, inferiore alle attese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo dell'Indonesia si è attestato al 3,27 per cento ad agosto, un dato leggermente superiore al 3,08 per cento di luglio ma comunque inferiore alle previsioni degli economisti. Lo certificano i dati pubblicati oggi dalla banca centrale indonesiana, che per il 2023 ha confermato la previsione di un tasso d'inflazione compreso tra il 2 e il 4 per cento. L'inflazione annua di fondo, che non tiene conto dei prezzi regolati dallo Stato e di quelli più volatili dei generi alimentari, ha registrato invece un rallentamento, dal 2,43 per cento di luglio al 2,18 per cento. (segue) (Fim)