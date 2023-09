Indonesia: inflazione al 3,27 per cento ad agosto, inferiore alle attese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bank Indonesia ha mantenuto i tassi di riferimento invariati al termine della riunione del 24 agosto, affermando che i livelli attuali sono sufficienti a tenere sotto controllo l'inflazione. Il tasso reverse repo a sette giorni è stato mantenuto al 5,75 per cento, invariato per il settimo mese consecutivo. La banca centrale intende emettere nuove obbligazioni denominate in rupie indonesiane per rafforzare la valuta nazionale, utilizzando le obbligazioni sovrane che detiene come sottostante, ha dichiarato il governatore di Bank Indonesia Perry Warjiyo. (Fim)