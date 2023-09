Giappone-Usa: capo Comando strategico per la prima volta in visita a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Anthony Cotton, comandante in capo del Comando strategico degli Stati Uniti (United States Strategic Command, UsStratCom), è arrivato a Tokyo oggi nell'ambito della sua prima visita alla regione asiatica dall'assunzione del comando, lo scorso dicembre. Cotton è atterrato stamattina alla Base aerea Yokota, a ovest di Tokyo, e ha in programma per oggi un incontro con il generale Yoshihide Yoshida, capo dello stato maggiore congiunto delle forze armate giapponesi. In una recente intervista al quotidiano "Nikkei", proprio Yoshida aveva dichiarato che la difesa del Giappone non può prescindere "dal sostegno alla deterrenza estesa, anche attraverso strategie che includano le armi nucleari statunitensi". Nella veste di capo del Comando strategico - uno degli 11 centri di comando congiunti del dipartimento della Difesa Usa - Cotton supervisiona la triade nucleare statunitense, che consiste nei missili balistici intercontinentali lanciati da terra (Icbm), nei sottomarini lanciamissili balistici e nei bombardieri strategici, ovvero le tre modalità di veicolazione delle testate nucleari. (Git)