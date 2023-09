Usa: dipartimento Tesoro annuncia sanzioni a entità e cittadini russi e nordcoreani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato di aver imposto sanzioni a un'entità e ad un cittadino della Russia e a un cittadino della Corea del Nord, tutti accusati di aver aiutato a finanziare il programma illegale di sviluppo di armi strategiche della Corea del Nord. Le nuove sanzioni sono una risposta al secondo tentativo di Pyongyang di immettere in orbita un satellite militare, effettuato il 23 agosto e conclusosi con un fallimento, al pari di quello del 31 maggio scorso. "In coordinamento con la Repubblica di Corea (Corea del Sud) e con il Giappone, gli Stati Uniti hanno sanzionato due individui e un'entità: Jon Jin-yong, Sergej Mikhajlovich Kozlov, e Intellekt Llc, coinvolti nella generazione di proventi per lo sviluppo illegale di armi di distruzione di massa" della Corea del Nord, afferma una nota del dipartimento del Tesoro, che cita espressamente i recenti tentativi della Corea del Nord di lanciare satelliti militari. (Was)