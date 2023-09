Yemen: segretario generale Consiglio cooperazione Golfo ribadisce partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Jassim Muhammad al Budaiwi, ha ribadito l’importanza del partenariato strategico con lo Yemen. Come riferito dal quotidiano yemenita “Al Ayyam”, Al Budaiwi, accompagnato da una delegazione del Ccg, è giunto ieri nella città portuale meridionale di Aden, che, dall’occupazione della capitale Sana’a da parte della milizia sciita ribelle degli Houthi nel 2015, è sede del Consiglio direttivo presidenziale, il governo dello Yemen internazionalmente riconosciuto. Ad Aden, Al Budaiwi ha incontrato il presidente del Consiglio direttivo presidenziale, Rashad al Alimi, e il ministro degli Esteri, Ahmad Awad bin Mubarak, con i quali ha discusso, inoltre, della necessità di attuare le riforme concordate in materia di “gestione finanziaria, trasparenza e rafforzamento del controllo sulle attività bancarie”. Al Alimi ha illustrato al segretario generale del Ccg gli ultimi sviluppi della situazione, con particolare riferimento agli sforzi diplomatici dell’Arabia Saudita per riportare in vigore la tregua e lanciare un processo politico globale, con l’obiettivo di porre fine al conflitto. Il presidente yemenita, inoltre, ha denunciato le violazioni compiute dagli Houthi, lanciando un appello a porre fine alle sofferenze della popolazione yemenita. Al Alimi, infine, ha manifestato la sua gratitudine per il sostegno del Ccg nei confronti del Consiglio direttivo presidenziale, e per il suo impegno in favore della pace e della stabilità in Yemen. Da parte sua, Al Budaiwi ha chiarito che le posizioni del Ccg sono in linea con la risoluzione numero 2216 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, elogiando gli sforzi di Arabia Saudita e Sultanato dell’Oman per la stabilità e la sicurezza in Yemen. (Res)