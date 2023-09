Corea del Sud: first lady Kim favorevole a messa al bando carne di cane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La first lady della Corea del Sud, Kim Keon-hee, ha annunciato a sorpresa l'intenzione di sostenere la campagna degli attivisti per i diritti degli animali tesa a vietare il consumo alimentare della carne di cane nel Paese. La first lady ha partecipato a una conferenza stampa di organizzazioni animaliste a Seul, elogiando gli sforzi degli attivisti: "Tutti voi state dando il massimo per salvare queste piccole vite, ma ci sono animali che muoiono in maniera così crudele e insopportabile da essere difficilmente tollerabile", ha detto Kim. "Intendo stringere un legame con queste persone e lavorare senza riserve sino a quando il consumo della carne di cane verrà proibita. Lo prometto", ha aggiunto la fist lady, che è già nota per le sue posizioni a sostegno dei diritti degli animali. (Git)