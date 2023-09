Lavoro: Calderone, piattaforma Siisl ha gia migliaia di offerte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Lavoro, Marina Calderone, in un'intervista al "Corriere della Sera" parla del nuovo portale Siisl e spiega quali sono i numeri previsti e quale impatto pensa che potrà avere sull'occupazione. "Il nostro obiettivo è di migliorare l'occupabilità attraverso la formazione ma anche agevolando l'incontro fra domanda e offerta di lavoro. C'è grande partecipazione attorno a questa nostra iniziativa: la piattaforma ha già centinaia di migliaia di posti per corsi di formazione e decine di migliaia di vacancy (offerte di lavoro)". L'incrocio tra domanda e offerta terrà conto dell'enorme differenza tra varie aree del Paese: "Siamo attenti anche a queste peculiarità del nostro Paese. Certamente, ci sono zone che risentono di più della distanza fra la necessità di determinati profili e la disponibilità degli stessi. Stiamo avviando un tavolo tecnico permanente con le regioni per fare in modo che la formazione professionale, di competenza regionale, sia più adeguata alla domanda". "Inoltre - aggiunge - abbiamo coinvolto le Agenzie per il lavoro private ed il sistema dei fondi interprofessionali, soggetti che dialogano direttamente con le imprese". (segue) (Rin)