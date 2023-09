Lavoro: Calderone, piattaforma Siisl ha gia migliaia di offerte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fine del reddito di cittadinanza provoca ancora manifestazioni di dissenso e qualche protesta sopra le righe. "Sono temi questi che bisogna affrontare con la giusta sensibilità e non con slogan, utili solo per i dibattiti televisivi. I numeri a nostra disposizione ci dicono che possiamo gestire quanti usciranno dal reddito di cittadinanza entro fine anno. Con la suddivisione delle platee abbiamo messo in evidenza un aspetto importante: chi si attiva sarà aiutato, perché ci deve essere il nostro impegno ma anche quello del soggetto interessato che manifesti la sua volontà a essere accompagnato in un percorso di formazione e riqualificazione ma anche di lavoro". "Non promettiamo - osserva la ministra - un 'lavoro di Stato', ma chi presenterà la domanda sarà preso in carico tempestivamente dal Cpi e dalle Agenzie. Sarà questa la vera discontinuità rispetto al passato". In merito, infine, all'impatto che sta avendo la fine del rdc sulle regioni che ne usufruivano maggiormente: "Le Regioni stanno affrontando la transizione al nuovo Sistema di inclusione sociale e lavorativa inserendo nella piattaforma informazioni e dati in loro possesso. Esiste la consapevolezza che i numeri siano gestibili sia sul fronte della presa in carico che degli strumenti a disposizione: corsi di formazione, offerte di lavoro e Puc (progetti utili alla collettività)", conclude Calderone. (Rin)