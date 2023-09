Usa: processo a Trump in Georgia verrà trasmesso in diretta televisiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo a carico dell'ex presidente Donald Trump e di altri 18 imputati per le presunte interferenze nelle elezioni presidenziali 2020 nello Stato Usa della Georgia verrà trasmesso in diretta televisiva e streaming. Lo ha stabilito il giudice supervisore del caso, Scott McAfee, precisando che le udienze e le sedute del processo verranno trasmesse sul canale YouTube del tribunale della contea di Fulton, e che un gruppo di giornalisti autorizzati potrà assistere direttamente al processo. Ieri l’ex presidente si è dichiarato non colpevole delle accuse di interferenze elettorali per le quali è stato recentemente incriminato, e ha annunciato che non sarà presente fisicamente all’udienza in programma per la prossima settimana, per la lettura formale delle accuse. L’udienza è attualmente prevista per il prossimo 6 settembre alle ore 9:30 locali (le 17:30 in Italia), presso il tribunale della contea di Fulton, ad Atlanta. (Was)