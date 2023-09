Russia-Giappone: Mosca ha rimosso sistemi di difesa aerea dalle isole contese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha rimosso diversi sistemi di difesa aerea da Etorofu e Kunashiri, due delle quattro isole Curili meridionali ("Territori del Nord" per il Giappone) occupate dalla Russia alla fine della Seconda guerra mondiale, e rivendicate da Tokyo sin da allora. E' quanto emergerebbe da una analisi di fotografie satellitari delle isole condotta da Yu Koizumi, un analista dell'Università di Tokyo citato dall'agenzia di stampa "Kyodo". Dalle foto, divulgate nella giornata di ieri, è possibile notare l'assenza di molti degli avanzati sistemi di difesa aerea S-300V4 che Mosca aveva schierato sulle isole nel 2020: è probabile, secondo l'analista, che le batterie antiaeree siano state destinate alla protezione della Russia occidentale nel contesto del conflitto in Ucraina. Lanciatori, stazioni radar mobili e altre componenti dei sistemi S-300 erano visibili sui territori contesi almeno sino allo scorso settembre. Le foto satellitari sembrano indicare che Mosca abbia trasferito anche un gran numero di vecchi carri armati e obici che erano stoccati in un'altra delle isole contese, Sakhalin, probabilmente per rimodernali e destinarli al conflitto in Ucraina. La stampa giapponese sottolinea che alle ostilità in Europa orientale prendono parte anche diverse unità delle forze armate russe di stanza nell'Estremo oriente, inclusa "una brigata di fanteria navale d'élite di Vladivostok" che avrebbe subito perdite significative nei mesi scorsi. (Git)