Singapore: aperti i seggi per le elezioni presidenziali

- Gli elettori di Singapore sono chiamati alle urne da stamattina per eleggere il nuovo presidente della città-Stato. L'elezione è la più serrata nel suo genere da 12 anni a questa parte, con tre candidati a contendersi la carica perlopiù cerimoniale. L'esito del voto rifletterà comunque lo stato di salute del Partito di azione popolare (Pap) del premier Lee Hsien Loong, che da decenni controlla il sistema politico della nazione asiatica. I tre candidati alla presidenza sono l’ex ministro per le Politiche sociali Tharman Shanmugaratnam, l’ex dirigente del fondo sovrano Gic Ng Kok Song e l’ex direttore esecutivo della compagnia assicurativa Ntuc Tan Kin Lian. Quella di oggi è la prima elezione presidenziale tenuta nella città-Stato dal 2011. La presidente uscente, Halimah Yacob, era stata eletta nel 2017 ma come unica candidata, dal momento che tutti gli altri pretendenti all’incarico erano stati respinti dal dipartimento per le Elezioni. (segue) (Fim)