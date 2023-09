Brasile: ex premier britannico Blair, successo presidenza G20 dipende da scelta temi condivisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile potrà trarre risultati positivi dalla presidenza di turno del G20 il prossimo anno se sceglierà di puntare su temi rilevanti su cui è possibile raggiungere un consenso, anziché avviare discussioni su questioni che rischiano di creare "spaccatura geopolitiche" come la guerra in Ucraina. Lo ha detto l'ex primo ministro britannico Tony Blair nel corso di un intervento alla Conferenza internazionale sull'Amazzonia organizzata dall'Istituto brasiliano delle miniere (Ibram) a Belem, nello stato brasiliano di Parà. Secondo Blair, il G7 riesce a mantenere un consenso sulle principali questioni di cui discute, ma non è rappresentativo dell'ordine globale. "Di contro i G20 è rappresentativo, ma è frammentato a causa di una grande spaccatura geopolitica globale", derivante dall'antagonismo tra Stati Uniti e Cina, ed esacerbata dall'invasione dell'Ucraina da parte delle forze militari russe, che ha comportato sanzioni economiche contro il governo di Vladimir Putin. In questo contesto, la presidenza di turno del G20 che verrà affidata al Brasile potrà avere successo se proporrà soluzioni legate alla lotta al cambiamento climatico e alla salute globale, ha esemplificato il politico laburista. "Non cercherei di risolvere grandi questioni geopolitiche", ha suggerito Blair. (segue) (Brb)