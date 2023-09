Argentina: effettuato primo investimento diretto in yuan nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La filiale di Bank of China a Buenos Aires ha elaborato mercoledì il primo investimento diretto in yuan in Argentina. Lo riferiscono i media del Paese. Si tratta di un investimento effettuato dalla società energetica cinese Brunp Recycling, dedita allo sviluppo integrale dell'economia del litio, che ha investito 428.736 yuan (circa 58.892 dollari) nell'economia argentina. L'impresa é una filiale di Contemporary Amperex Technology Co. Limited (Catl), il più grande produttore mondiale di batterie di litio, e investe principalmente nella provincia argentina di Salta, nel quadro dell'espansione globale dell'azienda. L'investimento in yuan servirà a coprire i costi operativi giornalieri della nuova filiale nel Paese. Come sottolineato dal quotidiano "Ámbito Financiero", nonostante l'importo contenuto l'investimento "ha un grande valore simbolico", essendo la prima operazione di investimento diretto in yuan realizzato nel Paese. (Abu)