Ucraina: "Cnn", forze di Kiev avanzano verso linee fortificate russe a Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo mesi di tentativi infruttuosi e costosi in termini di uomini e mezzi, le forze ucraine sono riuscite a conseguire progressi apprezzabili nel corso dell'offensiva contro le linee difensive delle forze russe nei territori occupati della regione di Zaporizhzhia, avvicinandosi alla prima delle linee fortificate nemiche. Lo scrive l'emittente televisiva "Cnn", sulla base di testimonianze e di un'analisi delle informazioni fornite da cronisti militari russi e ucraini. La scorsa settimana le forze di Kiev sono riuscite a conquistare il piccolo ma importante villaggio di Robotyne, che da circa tre mesi frenava l'offensiva dell'esercito ucraino tesa a troncare il corridoio terrestre che collega la Russia alla penisola di Crimea attraverso i territori occupati dell'Ucraina sud-orientale. Dopo aver preso posizione all'interno del villaggio, i militari ucraini sono riusciti a proseguire la loro offensiva verso sud, e in un paio di punti avrebbero anche superato la prima linea di fortificazioni russe in direzione dei centri abitati di Verbove e Novopropivka, che sbarrano la strada verso la cittadina di Tokmak e la città di Melitopol. Campi minati, fortificazioni e le costanti minacce dei droni e dell'artiglieria russi continuano però a causare perdite ingenti alle forze ucraine, mentre a nord, in direzione di Kupyansk, i ruoli sono invertiti: a tentare una difficile avanzata sono le forze russe, mentre l'esercito ucraino è impegnato in strenue operazioni difensive. (Was)