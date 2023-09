Usa: Pentagono inaugura nuovo sito web dedicato agli Ufo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa Usa ha inaugurato ieri un nuovo sito web che servirà a divulgare le informazioni desecretate del Pentagono relative ai fenomeni aerei non identificati, inclusi gli oggetti volanti non identificati (Ufo). Il sito, che metterà a disposizione anche documentazione audiovisiva, sarà a tutti gli effetti la pagina ufficiale per le relazioni pubbliche dell'All-domain Anomaly Resolution Office (Aaro), un nuovo ufficio del Pentagono incaricato di tentare di far luce sulla mole di materiale documentale relativa agli avvistamenti di presunti Ufo. Al momento il sito è raggiungibile all'indirizzo "www.aaro.mil", ma appare ancora in costruzione. In una nota, il dipartimento di Stato ha ribadito l'impegno "alla trasparenza nei confronti del popolo americano in merito al lavoro dell'Aaro". (Was)