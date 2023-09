Usa: leader repubblicano McConnell visto dal medico del Congresso, puó continuare a lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza repubblicana al Senato Usa, Mitch McConnell, è idoneo a continuare il suo lavoro. Lo ha detto il medico del Congresso, Brian Monahan, che ha visitato McConnell dopo che il senatore del Kentucky si è bloccato a metà frase per diversi secondi durante un incontro con i giornalisti, per la seconda volta in poco tempo. “Ho visto il senatore e ho parlato con i suoi medici: dopo aver valutato l’incidente di ieri, ho stabilito che è in grado di continuare il suo lavoro”, ha detto. (Was)