- Gli appuntamenti a Roma e nel LazioLAZIO- L’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali della Regione Lazio, Luisa Regimenti, partecipa alla cerimonia inaugurale della 71esima edizione della Sagra della Porchetta. Palazzo Chigi, Ariccia (Ore 18)VARIE- Il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani in conferenza stampa presenterà l'ingresso in Forza Italia dei consiglieri regionali del Lazio Roberta Della Casa e Marco Colarossi. Presso la sede del partito in Piazza San Lorenzo in Lucina 17 a Roma (Ore 11)(Rer)