Niger: assistente segretaria Usa Phee sente ministro Attaf, ribadito sostegno al governo

- L’assistente del segretario di Stato Usa per l’Africa, Molly Phee, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri del Niger, Ahmed Attaf, con cui ha discusso la crisi in corso nel Paese. La diplomatica statunitense, si legge in una nota, ha ribadito il sostegno delle autorità di Washington nei confronti della democrazia e dell’ordine costituzionale in Niger. Le parti hanno ricordato le disposizioni dell’Unione africana, che ha respinto qualsiasi cambiamento di governo anticostituzionale nel Paese, e ribadito nuovamente la necessità di rilasciare il presidente Mohamed Bazoum. Particolare attenzione, infine, è stata dedicata alla necessità di garantire la stabilità e la sicurezza nella regione del Sahel. (Was)