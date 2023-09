Argentina: ministro degli Esteri in Corea del Sud, incontri commerciali e politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri argentino, Santiago Cafiero, ha iniziato oggi la sua visita nella Corea del Sud. Lo afferma un comunicato del governo argentino. Si tratta della seconda tappa del tour nell'Asia orientale cominciato all'inizio di questa settimana in Giappone. In Corea, Cafiero "ha sviluppato un'agenda politica ed economica con incontri con alte autorità ufficiali e una visita agli impianti della società Posco, che ha investimenti in un progetto per l'estrazione e la produzione di litio in Argentina", ha affermato il governo argentino. (segue) (Abu)