Europee: Schlein, decisive non per mio futuro ma per quello dell’Ue

21 luglio 2021

- Le elezioni europee saranno decisive non per il mio futuro ma per quello dell’Unione. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo a Digithon, la maratona digitale ideata dal capogruppo del Pd Francesco Boccia. “Non sono preoccupata – ha sottolineato Schlein –, non metto asticelle” per fissare risultati soddisfacenti: “ho ricevuto un mandato alle primarie per portare avanti il partito in questa direzione fino alle prossime elezioni politiche”. Per quanto riguarda eventuali malumori interni al partito, Schlein ha precisato che si tratta di “un’unica grande comunità: ci sono sensibilità diverse su alcuni temi e sta a me la responsabilità di tenere compatto il partito sull’agenda che offriamo al Paese”. (Rin)