Usa: scontri in corso al carcere della contea di Fulton, un detenuto morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un detenuto del carcere della contea di Fulton, ad Atlanta, è morto a seguito di una rissa con accoltellamenti ancora in corso nella struttura. Lo hanno confermato le autorità locali all’emittente “Cnn”, aggiungendo che la situazione non è stata risolta. Lo scorso luglio, il dipartimento della Giustizia ha avviato una indagine sul carcere, lamentando condizioni infrastrutturali e sanitarie insoddisfacenti. È la stessa struttura dove l’ex presidente Donald Trump si è dovuto recentemente costituire dopo essere stato incriminato per le interferenze elettorali che hanno avuto luogo in Georgia, nel 2020.(Was)