Brasile: banche Itaù e Btg realizzano primo test di bonifico con real digitale, Drex (6)

- A inizio marzo 2023 la Bc ha poi avviato i test del progetto pilota del real digitale. Nella prima fase i test serviranno a verificare le operazioni con token (certificato digitale) sulla base dell'analisi della protezione dei dati e della prevenzione del riciclaggio di denaro. La simulazione non coinvolge transazioni o valori effettivi. L'inclusione nei testi dei partecipanti al sistema finanziario - come ad esempio le banche - avverrà non prima della seconda metà di quest'anno. La Bc si concentrerà sullo sviluppo di applicazioni online. Le procedure di test di mercato saranno simili a quelle effettuate in occasione del lancio del Pix. Mentre il Pix è focalizzato sui servizi di pagamento, la piattaforma del real digitale sarà destina ai servizi finanziari in genere. (Brb)