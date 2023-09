Brasile-Paraguay: Assunzione vuole sostituirsi alla Cina per i prodotti a basso costo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paraguay vuole sostituire, per quanto possibile, le importazioni di prodotti cinesi in Brasile, approfittando del basso costo della manodopera nazionale, dell'elevata produttività e della vicinanza geografica. Lo ha detto il ministro dell'Economia paraguaiano, Carlos Fernandez Valdovinos, in un'intervista con il quotidiano "Valor Economico". "Non vogliamo togliere posti di lavoro ai brasiliani, vogliamo solo offrire le nostre produzioni a Brasilia per sostituire le importazioni attualmente provenienti dalla Cina per miliardi di dollari. Sarebbe una vittoria per tutti. L'investitore brasiliano, venendo in Paraguay, produce e acquista prodotti che prima provenivano dalla Cina. Vince il Paraguay, che crea posti di lavoro, e vince il brasiliano, che ha fabbriche più vicine e maggiore profitto. L'obiettivo è sostituire la Cina", ha detto. La strategia rientra nei piani del nuovo governo paraguaiano guidato dal presidente Santiago Pena, in carica dal 15 agosto. (segue) (Abu)