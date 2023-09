Brasile: nel primo semestre 2023 numero record di donazioni di organo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2023, in Brasile si sono effettuate più di 1.900 donazioni di organi. Si tratta di un numero record, se paragonato ai primi sei mesi degli ultimi dieci anni. Lo riferisce il ministero della Salute divulgando i dati del Sistema nazionale dei trapianti (Snt). La cifra rappresenta un aumento del 16 per cento del numero assoluto di trapianti di organi, rispetto allo stesso periodo del 2022. "Questi dati rivelano la grande capacità di recupero del Snt dopo l'impatto negativo subito per effetto della pandemia di nuovo coronavirus", spiega la coordinatrice generale dell'Snt, Daniela Salomao. (Brb)