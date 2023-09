Usa: ex procuratore generale Barr, processi a Trump non sono interferenza elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sempre più numerosi processi avviati dalle autorità federali e statali statunitensi a carico dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, di gran lunga il più popolare tra i candidati repubblicani alla Casa Bianca in vista delle elezioni presidenziali 2024, non rappresentano una forma di interferenza elettorale. E' il parere espresso dall'ex procuratore generale Bill Barr, noto per le sue posizioni fortemente critiche nei confronti dell'ex presidente, alle cui dipendenze ha brevemente guidato il dipartimento di Giustizia. "Il principio di base nel sistema di giustizia penale è che se una persona importante commette un crimine e si candida a una carica pubblica, non ha diritto all'immunità", ha detto Barr nel corso di una intervista a "Fox News", aggiungendo che "se c'è tempo sufficiente a risolvere (i processi) prima delle prossime elezioni, dovrebbe essere fatto". Barr si è detto inoltre d'accordo con un altro candidato repubblicano alla Casa Bianca e figura fortemente critica nei confronti di Trump, l'ex governatore del New Jersey Chris Christie, secondo cui "la vera interferenza elettorale" sarebbe l'insistenza di Trump a perseguire la presidenza a dispetto delle gravi accuse che pendono sul suo capo. (Was)