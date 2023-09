Corea del Sud-Cina: accordo tra ministri Esteri su vertice trilaterale con il Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Corea del Sud e Cina, Park Jin e Wang Yi, hanno concordato ieri di intensificare i colloqui con la controparte giapponese per giungere all'organizzazione di un vertice trilaterale entro la fine di quest'anno. Lo ha riferito il ministero degli Esteri coreano al termine di un colloquio telefonico tra i due ministri nella serata di ieri. L'ambasciatore della Corea del Sud negli Stati Uniti, Cho Hyun-dong, ha dichiarato questa settimana che Seul, che regge la presidenza di turno del formato di dialogo trilaterale, sta lavorando per organizzare un incontro dei leader dei tre Paesi entro la fine del 2023. Cho ha spiegato che Seul sta compiendo "tutti gli sforzi possibili" per organizzare il primo incontro di questo genere da circa quattro anni a questa parte, e ha aggiunto che la reazione di Tokyo alla prospettiva di un vertice trilaterale è "sempre positiva", e che anche la Cina è "piuttosto collaborativa". Le rinnovate tensioni tra Cina e Giappone, causate dall'avvio delle procedure di scarico delle acque di Fukushima nell'Oceano Pacifico, potrebbero costituire però una complicazione. L'ultimo vertice trilaterale di Cina, Giappone e Corea del Sud risale a dicembre 2019, e l'assenza di ulteriori incontri, prima ancora che dalla pandemia, è stata causata dalla crisi nelle relazioni diplomatiche tra Seul e Tokyo legata ai trascorsi storici, e ormai superata dopo l'elezione del presidente coreano Yoon Suk-yeol.(Git)