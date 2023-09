Niger: iniziativa algerina al centro di colloquio ministro Esteri Attaf e assistente segretario di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri dell’Algeria, Ahmed Attaf, ha avuto un colloquio telefonico con l’assistente segretario di Stato Usa per gli Affari africani, Molly Phee, per discutere dell’iniziativa algerina per la crisi in Niger. Lo ha riferito un comunicato stampa del ministero algerino, spiegando che durante il colloquio i due hanno fatto il punto sugli ultimi sviluppi in Niger e sulle prospettive per rafforzare il coordinamento tra Algeria e Stati Uniti per contribuire alla promozione e all'attuazione di una soluzione politica ala crisi, sulla base dell’iniziativa presentata dal presidente Abdelmadjid Tebboune. In questo contesto, Attaf ha informato Phee sugli elementi chiave di questa iniziativa “che prevede un approccio partecipativo che incoraggi il contributo di tutte le parti interessate, sia interne al Niger che a livello regionale e internazionale”.(Ala)