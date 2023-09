Argentina: presidenziali, ex governatore Banca centrale in squadra di candidata conservatrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata conservatrice alla presidenza dell'Argentina, Patricia Bullrich, ha presentato oggi Carlos Melconian, già direttore della Banca centrale dal 2015 al 2017, come ministro dell'Economia in caso di vittoria alle elezioni di ottobre. "Non riusciremo a promuovere un cambio se usiamo sempre gli stessi strumenti", ha detto Bullrich alla presenza dello stesso Melconian, nel corso di un evento presso la Fundacion Mediterranea, a Cordoba. Un "cambio di regime" di cui ha parlato lo stesso economista, 67 anni, pronto a delineare un sistema "capitalista, produttivo e federale". Serve una trasformazione profonda, di rottura, che cambi alla radice il funzionamento dell'economia in Argentina". Bullrich - ministro della Sicurezza nel governo dell'ex presidente, Mauricio Macri -, è la candidata che il fronte conservatore Insieme per il cambio (Jxc) ha scelto per aspirare alla guida del Paese. (segue) (Abu)