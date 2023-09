Argentina: presidenziali, ex governatore Banca centrale in squadra di candidata conservatrice (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inonderemo ogni angolo del Paese con le nostre idee e proposte concrete, che sono capitalistiche, occidentali, federali e progressiste", ha fatto eco Melconian cosciente del fatto che il prossimo governo erediterà alta inflazione, mancanza cronica di investimenti, una Banca centrale distrutta, debolezza nelle esportazioni, lavoro squalificato e povertà". Ed è per questo, ha sottolineato l'economista che "non puntiamo ad un aggiustamento" dei conti" ma a una soluzione" dei problemi. Una visione, quella di una maggiore attenzione all'iniziativa privata, che d'altro canto si confronta con la visione dell'ultra liberista, Javier Milei, il candidato de La libertà avanza, che ha ottenuto più voti di tutti alle primarie. Milei, noto per le sue insistenti denunce contro la "casta" della politica, propugna soluzioni radicali tra cui la dollarizzazione dell'economia e la chiusura della banca centrale. Qui, ha detto Melconian, "l'unica cosa che è proibita è la fantasia, con teorie impossibili". (segue) (Abu)