Argentina: presidenziali, ex governatore Banca centrale in squadra di candidata conservatrice (5)

- La proposta di maggiore impatto è quella di introdurre il dollaro statunitense nell'economia locale, eliminando la Banca Centrale "per mettere fine per sempre all'inflazione". Milei vanta un piano "alternativo per azzerare i debiti, e fare in modo che, una volta eliminata la Banca centrale gli argentini possano commerciare nella moneta che preferiscono". A fronte dell'inflazioni che in Argentina è da qualche mese stabilmente sopra il cento per cento annuo, l'economista cita spesso casi come quello dell'Ecuador, che con l'adozione del biglietto verde ha frenato la corsa dei prezzi. Si tratterebbe inoltre di mettere fine al sistema dei diversi tassi di cambio che l'attuale esecutivo adotta per governare il flusso di moneta e le necessità di commercio con l'estero dei diversi sistemi produttivi nazionali. (segue) (Abu)